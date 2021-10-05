Девушка Саакашвили приехала к нему на свидание в тюрьму
Первого октября Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, где против него возбуждено несколько уголовных дел.
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Подруга находящегося под стражей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько навестила политика в тюрьме. Откровенничать с журналистами депутат Верховной рады не стала, пообещав рассказать подробности разговора с Саакашвили позже.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях он сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.
Расследование в отношении одиозного политика продолжается. Сейчас судами различных инстанций он приговорен к шести годам лишения свободы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент проведет за решеткой весь положенный ему по закону срок.