Девушка Саакашвили приехала к нему на свидание в тюрьму

Подруга находящегося под стражей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько навестила политика в тюрьме. Откровенничать с журналистами депутат Верховной рады не стала, пообещав рассказать подробности разговора с Саакашвили позже.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях он сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Расследование в отношении одиозного политика продолжается. Сейчас судами различных инстанций он приговорен к шести годам лишения свободы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент проведет за решеткой весь положенный ему по закону срок.