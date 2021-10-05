На Саакашвили завели уголовное дело в ЛНР

В Генпрокуратуре самопровозглашенной Луганской Народной Республики завели уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с «применением запрещенных средств и методов войны», а также по факту «посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа снайперов вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов на Майдане Независимости в Киеве», - говорится в сообщении прокуратуры ЛНР.

По данным ведомства, в ходе стрельбы в центре Киева 20 февраля 2014 года погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей.

В настоящее время Михаил Саакашвили содержится в тюрьме, куда он был доставлен после задержания в Грузии 1 октября. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, одно их которых «за незаконное пересечение границы».