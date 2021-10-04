Военный эксперт рассказал об универсальности «Циркона» для подлодок и надводных кораблей

Гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была запущена с атомной подлодки в рамках испытаний в Баренцевом море. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «Звезде», что эта ракета универсальная, она может применяться как с подводных лодок, так и с надводных кораблей, однако способы старта разные.

«Ракета одна и та же, просто способы старта из надводного корабля и подводной лодки различаются. На примере "Калибра" мы все это наблюдали. У нас этот комплекс стоит и на подводных лодках, и на надводных кораблях», - пояснил Мураховский.

Он добавил, что благодаря использованию этой ракеты ударные возможности российского подводного флота значительно возрастут.

Напомним, атомная подлодка «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.