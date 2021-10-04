Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки

Министерство обороны России опубликовало видео первого пуска гиперзвуковой ракеты с атомной подлодки «Северодвинск» в рамках испытаний. В ведомстве подчеркнули, что они прошли успешно.

Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Кроме того, в Минобороны уточнили, что, по данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Ракета поразила условную цель.

Напомним, «Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК «НПО машиностроения».

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с аналогичными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

В августе этого года Минобороны подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» Конструкторским бюро машиностроения.