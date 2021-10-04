Опубликовано видео пуска «Циркона» из подводного положения

Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Первое сообщение об испытаниях ракеты с борта атомной подводной лодки появилось сегодня, в районе девяти часов утра. Экипаж крейсера «Северодвинск» выполнил стрельбу из надводного положения глубокой ночью.

Ближе к часу дня Минобороны опубликовало еще одно заявление. На этот раз - о пуске ракеты «Циркон» из-под толщи воды.

Впервые о создании новейшего гиперзвукового оружия президент России Владимир Путин объявил два года назад в послании Федеральному собранию. Уже в декабре прошлого года во время традиционной, итоговой пресс-конференции он сообщил, что работы по созданию ракеты «Циркон» практически завершены.

Уникальность ракеты и в том, что она может устанавливаться в шахты, предназначенные для «Калибров». Новейшие корабли оснащены универсальными пусковыми установками.