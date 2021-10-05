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СК показал кадры следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве студенток в Гае

Светлана Иванова
10:25 05.10.2021
Александр Лазарев в ходе допроса дал показания по существу. Следователи провели их проверку на месте, отметили в ведомстве.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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СК по Оренбургской области опубликовал видеозапись, на которой запечатлен следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае. Александра Лазарева подозревают в изнасиловании, убийстве учащихся местного медицинского колледжа, а также в поджоге квартиры и угоне автомобиля.

Как уточнили в ведомстве, мужчина в ходе допроса дал показания по существу. Следователи провели их проверку на месте, а также ходатайствовали об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК добавили, что в ближайшее время в отношении подозреваемого будет выдвинуто обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.

Об убийстве стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома, два других тела нашли в квартире после устранения пожара. Студенткам было 17, 18 и 19 лет.

В ходе расследования дела была найдена окровавленная одежда с места преступления. Криминалисты при помощи молекулярно-генетической экспертизы установили личность подозреваемого, позже мужчина был задержан в Северном районе Орска. 

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