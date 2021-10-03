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Подозреваемого в убийстве студенток в Гае вычислили с помощью молекулярной экспертизы

Алексей Курильченко
16:36 03.10.2021
Окровавленная одежда с места преступления была спрятана возле водонапорной башни города.
Подозреваемого в убийстве студенток в Гае вычислили с помощью молекулярной экспертизы
© Фото: МВД РФ
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Во время расследования убийства трех студенток в городе Гай Оренбургской области следователи и криминалисты СК воспользовались результатами молекулярно-генетической экспертизы. Именно это позволило установить личного подозреваемого. Генетический материал был обнаружен на одежде, которою он носил во время убийства.

«Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого, расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении на сайте СК.

Окровавленная одежда была найдена возле водонапорной башни города Гай. Ранее СК объявил денежное вознаграждение за любую информацию, которая может помочь следствию.

Во Франции с помощью генетической экспертизы полицейские смогли установить личность серийного маньяка по кличке «Рябой». Убийства и изнасилования, совершенные преступником, оставались нераскрытыми более 35 лет.

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