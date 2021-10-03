МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Александр Лазарев задержан полицией МВД РФ. Правоохранительное ведомство опубликовало видеокадры, на которых показано, как проходило преследование подозреваемого.

Полицейские производили задержание уже в темное время суток, к дому, где скрывался предполагаемый преступник, они подходили, освещая свет фонариком. В какой-то мужчина начал убегать от правоохранителей, хотя они окружили его плотным кольцом. Каким-то образом рванув вперед, ранее уже отсидевший срок в тюрьме Лазарев побежал, но его вскоре настигли и мужчина упал на землю. На записи отсутствуют звуки перестрелки, которая сопровождала задержание, а также предупредительные крики полицейских.

Задержание состоялось в Северном районе Орска. Известно, подозреваемый попытался угнать автомобиль. Позже к месту задержания прибыла машина скорой помощи. К раненому арестованному подошли медики.