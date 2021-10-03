Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Валентина Пескова
22:41 03.10.2021
Как ранее сообщалось, задержание сопровождалось перестрелкой, а на месте инцидента дежурила скорая помощь.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Александр Лазарев задержан полицией МВД РФ. Правоохранительное ведомство опубликовало видеокадры, на которых показано, как проходило преследование подозреваемого.

Полицейские производили задержание уже в темное время суток, к дому, где скрывался предполагаемый преступник, они подходили, освещая свет фонариком. В какой-то мужчина начал убегать от правоохранителей, хотя они окружили его плотным кольцом. Каким-то образом рванув вперед, ранее уже отсидевший срок в тюрьме Лазарев побежал, но его вскоре настигли и мужчина упал на землю. На записи отсутствуют звуки перестрелки, которая сопровождала задержание, а также предупредительные крики полицейских.

Задержание состоялось в Северном районе Орска. Известно, подозреваемый попытался угнать автомобиль. Позже к месту задержания прибыла машина скорой помощи. К раненому арестованному подошли медики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:41 В стране и мире
Видео
МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
20:01 В стране и мире
Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину
19:43 В стране и мире
Была стрельба: СМИ раскрыли подробности задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
11:43 В стране и мире
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
15:51 В стране и мире
Видео
Шесть человек погибли при крушении самолета в Италии
Популярное
Россиян предупредили о грядущей аномально снежной зиме
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Видео
Ученые впервые сняли видео из центра урагана
СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Бобиева
На Украине признали право «Газпрома» прекратить транзит газа
Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.