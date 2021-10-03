Была стрельба: СМИ раскрыли подробности задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

В время задержания Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области, были слышны звуки выстрелов. Позже к месту задержания прибыла машина скорой помощи. По данным сайта orsk.ru, пациентом был сам подозреваемый.

Задержание состоялось в Северном районе Орска. Известно, что Лазарев пытался угнать автомобиль.

Лазарев, по словам его знакомых, ранее отбыл девятилетний срок в тюрьме за убийство хозяина клуба во время конфликта. Также он был судим за грабеж.

Ранее следователи обнаружили у водонапорной башни в Гае окровавленную одежду. Молекулярно-генетическая экспертиза улик позволила установить личность подозреваемого.