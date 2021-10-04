В Белом доме заявили о мониторинге ситуации с Facebook

Ситуацию со сбоем в работе сервисов Facebook отслеживают в Белом доме. Об этом рассказала пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

«Мы в курсе ситуации, мониторим ее», - коротко ответила Псаки на вопрос журналиста в ходе брифинга.

При этом каких-либо дополнительных комментариев она не дала.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий перебои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что в разных странах в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой.

Проблемы в работе данных сервисов позже подтвердили в Роскомнадзоре. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, заявил, что сайт президента РФ работает без перебоев.

Не оставил без внимания случившееся и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. По его мнению, соцсети отключились «таинственным образом», однако благодаря этому «мир стал более здоровым».