В Роскомнадзоре зафиксировали сбои в работе сервисов Facebook

Специалисты Роскомнадзора отмечают сбои в работе сервисов Facebook на территории разных государств. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По данным мониторинга ЦМУ ССОП (Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования - прим. ред.) на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания», - приводит РИА Новости сообщение Роскомнадзора.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий перебои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что в разных странах в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsАpр произошел серьезный сбой. Как позже заявили в Facebook, компания ведет работу по устранению данной проблемы.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, в свою очередь, высказал мнение, что благодаря «таинственному отключению» упомянутых сервисов, мир стал «более здоровым».