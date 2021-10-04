«Мир стал более здоровым»: Сноуден прокомментировал сбой в работе Facebook и Instagram

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал сбой, произошедший в работе Facebook и Instagram. По его мнению, из-за того, что сосцети временно перестали функционировать, мир стал «более здоровым».

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», - написал он в своем Twitter.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий перебои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsАpр произошел серьезный сбой.