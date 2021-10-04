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Песков рассказал о работе сайта президента на фоне глобального сбоя в соцсетях

Роман Захаров
22:34 04.10.2021
В работе ряда социальных сетей по всему миру произошел серьезный сбой.
Песков рассказал о работе сайта президента на фоне глобального сбоя в соцсетях
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Сайт президента России работает исправно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя глобальный сбой в соцсетях.

«Сайт президента работает. Проблем нет», - приводит РИА Новости слова Пескова, которые тот произнес, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий перебои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что в разных странах в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой. 

Проблемы в работе данных сервисов позже подтвердили в Роскомнадзоре.

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