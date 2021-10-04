Песков рассказал о работе сайта президента на фоне глобального сбоя в соцсетях

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий перебои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что в разных странах в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой.

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