Болдуин высказался о смерти оператора от его рук

Известный актер Алек Болдуин прокомментировал трагическое происшествие, в результате которого погибла его коллега - оператор Галина Хатчинс. Несчастный случай случился на съемках кинокартины в результате несчастного случая. Смерть женщины произошла из-за выстрела, случайно сделанного самим Болдуином из пистолета, который вручила ему съемочная группа.

Как отметили в TMZ, актер был сильно разозлен случившимся. Болдуин отметил, что дружил с погибшей коллегой и сейчас часто общается с ее родственниками, глубоко опечаленными произошедшим.

Актер высказался в поддержку усиления мер безопасности, связанных с использованием огнестрельного оружия на съемках фильмов. В частности, Болдуин отметил, что допускает установления полного запрета на использование при съемках фильмов настоящего оружия или боевых патронов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико во время съемок кинокартины «Ржавчина» голливудская звезда Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. В результате случившегося первая погибла, а второй получил ранение и был направлен в медучреждение.

Как затем Соуса объяснил СМИ, оператор и режиссер в момент происшествия находились за камерой и выбирали самый лучший ракурс для проведения съемок.

В интервью «Звезде» российский и американский актер Игорь Жижикин выразил мнение, что виновником трагедии стал оружейник, перепутавший патрон и зарядивший боевой вместо холостого. Также было отмечено, что специалиста приняли на работу в обход профсоюза.