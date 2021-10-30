«Правила и прививка»: Попова рассказала, что нужно для привычного празднования Нового года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что россияне смогут отпраздновать Новый год в привычном режиме, если будут соблюдены все правила профилактики коронавируса в период нерабочих дней. Она также отметила, что сейчас желательно проводить время с теми, с кем люди живут постоянно, а от сбора большими компаниями лучше отказаться.

«Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы провести их по-привычному. Я надеюсь, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся. Как раз до Нового года мы успеем», - сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости COVID-19. По ее мнению, основные причины новой волны коронавируса - отсутствие надлежащего контроля за соблюдением мер профилактики и игнорирование вируса населением.

«Совершенно очевидно, что дополнительные три нерабочих дня между выходными и непосредственно уже праздничными днями - это дополнительная возможность снизить количество контактов между людьми. Это позволит снизить накал эпидемического процесса, сбить волну, которая сегодня есть, сохранить человеческие жизни, здоровье», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

С 30 октября в России начал действовать режим нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Однако региональные власти могут продлить их в случае ухудшения эпидемобстановки.