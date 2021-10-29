Попова назвала причины новой волны COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует несколько, по ее мнению, основных причин новой волны коронавируса. Среди них Попова выделила, в частности, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением мер профилактики, а также игнорирование вируса населением.

«Несколько причин - летом спад был не во всех субъектах. И отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране», - сказала Попова в эфире канала «Россия 1» в интервью Наиле Аскер-заде.

Глава ведомства также подчеркнула, что осенью начался подъем заболеваемости ОРВИ, когда люди собрались и начали общаться в коллективах. По итогу к вспышке простуды неизбежно подключился и коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что не считает локдауном нерабочую неделю. По ее словам, выходные россиянам следует провести с семьей и на свежем воздухе.