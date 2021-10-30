Вдова Игоря Кириллова сообщила место похорон диктора

Советский и российский телеведущий Игорь Кириллов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила его вдова Татьяна. О дате прощания с артистом на данным момент неизвестно.

«Место (похорон - Прим.ред.) - Новодевичье кладбище», - цитирует ТАСС слова Татьяны.

Кириллов скончался на 90-м году жизни. По словам ведущей Анны Шатиловой, он умер из-за заражения коронавирусной инфекцией после ампутации ноги.