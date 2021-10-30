Диктор Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова

Народная артистка РСФСР, знаменитый диктор и телеведущая Анна Шатилова рассказала «Звезде», что Игорь Кириллов скончался от коронавируса в городской клинической больнице имени С. П. Боткина.

«Оказывается, он с 10 сентября был в больнице, ему ампутировали ногу, а скончался он от коронавирусной инфекции, он подхватил в больнице. И главное, что я ему позвонила вчера ему, а у него был недоступен. А сегодня мне пришло уведомление от него. Я ему сказала в голосовое "Игорь Леонидович, это Шатилова, где вы, как со здоровьем? Вы недоступны". Через 40 минут мне позвонил Шмаков и сообщил, что Кириллов скончался», - сказала Шатилова.

Она добавила, что до последнего все надеялись на выписку из больницу.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые! И главное, мне Шмаков сказал, что ему стало лучше, уже думали о выписке, а там он подхватывает коронавирус в Боткинской больнице. Чудовищно! Просто невозможно!», - рассказала диктор.

Шатилова добавила, что Игорь Кириллов до последнего относился к своей работе очень серьезно.

«Ушли такие мастера, Кириллов...Мы с ним столько всего отработали. Мы с ним более 50 лет вели все трансляции. Где мы с ним только не работали. Его такая ответственность. Он до последнего сидел и правил ударения, как первоклассник. Я его ругала и говорила ему "пошли с ходу, что ты...". У него было такое отношение, к слову, русскому языку. Невероятно, он такой мастер...», - заключила диктор.

Игорь Кириллов, российский и советский радиоведущий, диктор Гостелерадио СССР скончался в возрасте 89 лет. В годы своей карьеры он объявлял стране о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина, зачитывал за Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева новогоднее обращение к советскому народу и ввел в обиход новый термин «телеведущий».