МВД РФ опубликовало видео с составлением протокола на Рашкина

Сотрудники МВД РФ по Саратовской области проверяют двоих мужчин на возможную причастность к незаконной охоте. В полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе региона, после чего участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства выехали на предполагаемое место происшествия и обнаружили там автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

Как уже сообщалось, им является депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Региональное представительство ведомства опубликовало видеозапись с моментом составления протокола на парламентария, когда он отвечает на вопросы следователя.

При осмотре автомашины незадачливого охотника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейскими были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Водителю, управлявшему автомобилем, было предложено пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, однако он отказался.

Со слов мужчины, вместе с находившимся в его машине в качестве пассажира Рашкиным, который является его товарищем, заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».