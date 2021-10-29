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МВД РФ опубликовало видео с составлением протокола на Рашкина

Валентина Пескова
14:49 29.10.2021
Сотрудник Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона вместе с полицейскими задержал депутата КПРФ, который перевозил в машине тушу мертвого лося.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ по Саратовской области
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Сотрудники МВД РФ по Саратовской области проверяют двоих мужчин на возможную причастность к незаконной охоте. В полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе региона, после чего участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства выехали на предполагаемое место происшествия и обнаружили там автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

Как уже сообщалось, им является депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Региональное представительство ведомства опубликовало видеозапись с моментом составления протокола на парламентария, когда он отвечает на вопросы следователя.

При осмотре автомашины незадачливого охотника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейскими были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Водителю, управлявшему автомобилем, было предложено пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, однако он отказался.

Со слов мужчины, вместе с находившимся в его машине в качестве пассажира Рашкиным, который является его товарищем, заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

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