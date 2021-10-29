Хинштейн назвал уголовным преступлением действия Рашкина

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказался о ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Свое мнение депутат высказал в своем Telegram-канале.

«Если бы Валерий Рашкин был единоросом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности», - написал Хинштейн.

По мнению Хинштейна, в действиях Валерия Рашкина очевидны составы, как уголовного преступления, так и административного правонарушения.

«В действиях Рашкина очевидны составы, как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ - "Незаконная охота), так и административного правонарушения", ст. 12.26 КоАП- "Отказ от медосвидетельствования"). Но, поскольку Рашкин - депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», - заключил депутат.

Напомним, что ситуация произошла ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. При проверке сообщения о звуках выстрелов участковый и представитель Комитета охотничьего хозяйства обнаружили Рашкина на месте происшествия. В его автомобиле они нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа.

Депутат отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В связи с этим был составлен административный протокол. По факту обнаружения туши лося дознаватели возбудили уголовное дело о незаконной охоте (п. «а», ч. 1, ст. 258 УК РФ). Об этом МВД сообщает на официальном сайте.