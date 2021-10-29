СК проверит причастность Рашкина к уголовному делу о нелегальной охоте под Саратовом

Следственное управление СК РФ по Саратовской области приняло для расследования материалы уголовного дела о нелегальной охоте на лося в регионе. Следствие проверить причастность к делу депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина.

«29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р. п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)», - сообщает сайт СК.

Ранее полиция задержала Рашкина - в его автомобиле находилась туша лося. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал заявление в полицию. В отношении депутата был составлен административный протокол.