Откупиться не получится: какие ужесточения в КоАП ждут нарушителей ПДД

В Минюсте постоянно вносят изменения в кодекс административных правонарушений. Нововведения коснутся, в первую очередь, автомобилистов. Сейчас за грубое нарушение ПДД водитель может стать пешеходом. Корреспондент «Звезды» рассказал, как теперь будут наказывать автомобилистов за недобросовестную езду.

Владислав Дьяков уже 40 лет работает водителем, и следить за изменениями в ПДД ему приходится постоянно. За малейшее неправомерное действие на дороге или в салоне автомобиля штрафа избежать не получится.

«Постоянно вносятся какие-то изменения в правила дорожного движения. Какие-то знаки добавляются, какие убавляются. Но для того, чтобы ездить без нарушений правил, приходится постоянно мониторить эти изменения», - заявил Дьяков.

Сейчас для КоАП Минюст подготовил новый проект. Предлагается вновь ввести систему «трех проколов», которая действовала в СССР с начала 60-х до конца 80-х. Тогда за каждое нарушение на бумажные права ставился один прокол, а после третьего - права изымались.

На данный момент законодательство установило ряд случаев, при которых нарушивший ПДД водитель может стать пешеходом. Наказания за неправомерные деяния, в свою очередь, делятся на три группы: легкое - с лишением прав до трех месяцев, среднее - до полугода и тяжелое - до двух лет. В новой редакции кодекса сказано, что нетрезвого водителя с ребенком до 16 лет, могут лишить прав на три года.

Сотрудники Госавтоинспекции еще 15 лет назад регистрировали почти все нарушения ПДД на улицах вручную. Однако сейчас поток противоправных действий можно отследить в центре мониторинга. При помощи сотен камер видеофиксации специалисты ГИБДД отслеживают дорожную обстановку на улицах города. В случае превышения скорости, например, уведомление о штрафе человек получит в личном кабинете на портале Госуслуг в электронном виде.

При этом за опасную езду «письмо счастья» прийти не должно. Данный термин прописан в ПДД, но объективных критериев таких нарушений нет. Характеристику дорожному происшетсвию сможет дать только сотрудник ГИБДД.

«Термин “опасное вождение” подразумевает совершение маневров при управлении транспортным средством, которые вызывают аварийные ситуации. На уровне обсуждений у нас одна терминология, одна трактовка. На выходе другая. То, что в одном случае может быть воспринято в качестве опасного вождения, в аналогичной будет контраварийное руление», - объяснил автоюрист Михаил Никитин.

Любителей быстрой езды не пугают наказания. При превышении скорости всегда можно откупиться, заплатив штраф, и продолжать дальше нарушать правила. В связи с такой ситуацией в КоАП также предусмотрены ужесточения. Если их примут, нарушителям помимо денежного штрафа грозит лишение водительских прав. Также предусмотрены льготы и послабления. Признавшие вину «новички» смогут заплатить штраф со скидкой и даже отделаться предупреждением.

Документ на данный момент готовят к рассмотрению. Изменения планируется вносить, как минимум, в 20 глав, их внесение может занять по меньшей мере полгода.