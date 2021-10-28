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В Минюсте предложили лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД

Алексей Курильченко
13:57 28.10.2021
Водитель может утратить право управления автомобилем, если совершит более трех грубых нарушений за год.
В Минюсте предложили лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Министерство юстиции РФ сообщило о том, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях может появиться пункт, предполагающий лишение водительских прав для автомобилистов, которые систематически совершали грубые нарушения правил дорожного движения. В таком случае водитель может утратить право управлять автомобилем на срок от одного до полутора лет.

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения», - сообщили ТАСС в Минюсте.

Отмечается, что в данном случае систематическими можно считать три и более нарушения ПДД в течение одного года.

Ранее в ГИБДД назвали самые распространенные нарушения ПДД в Москве. Со словам сотрудник инспекции, москвичи в этом году превышали скоростной режим и игнорировали требования знаков.

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