Три или пять: автоэксперт объяснил тонкости проекта о лишении водительских прав за «проколы»

В вопросе об утверждении новой поправки в проект КоАП РФ, предлагающей ввести правило о лишении водительских прав при нескольких нарушениях ПДД за год, названном во время СССР в народе «правилом трех проколов», нужно четко определиться с деталями. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Просто надо понять, во-первых, три их или пять. Это еще не понятно из проекта, потому что звучали разные предложения. Второе, надо понять, какие все-таки нарушения попали в этот список. Я могу предложить свой список грубых нарушений, кто-то может предложить свой, мы можем поспорить, входит ли туда: пропустил пешехода или не пропустил. То есть это четко надо понять», - обозначил специалист.

В целом же Моржаретто инициативу о введении подобного рода правил одобрил, объяснив, что автомобилями сейчас управляет, как он считает, слишком много не заботящихся о ПДД водителей.

«К этой идее я отношусь хорошо, потому что на улицах развелось людей, у которых по 100-200 и 1000 нарушений, и которые спокойно ездят, как будто ничего не произошло», - объяснил он.

При этом эксперт посчитал, что вместо «трех промахов». использовавшихся в прошлом, в действительности стоит ориентироваться на пять, так как три не предполагаются нигде в мире. Также лучшим сроком, после которого «сгорают» нарушения, Моржаретто назвал год.