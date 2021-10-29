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Неправильный мед: как российские пасечники обманывают потребителей

Олег Лавров
Елизавета Потейчук
15:32 29.10.2021
Недобросовестные производители меда обманывают покупателей, смешивая дорогие сорта меда с дешевыми и добавляя сахар. На законодательном уровне было внесено предложение внести четкое определение меда, чтобы повысить качество данной продукции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские производители меда нашли способ обмана покупателей. Под видом меда потребители могут получить глюкозно-фруктозные сиропы или дешевые сорта тягучего лакомства. В Госдуме выступили с предложением выделить четкие критерии в продаже меда, чтобы навести порядок на торговых точках. Корреспондент «Звезды» Олег Лавров выяснил, как данная идея может повлиять на цены данной продукции.

Медовый дистрибьютер Виктор Буланов заказывает мед с Алтая, поэтому не сомневается в его качестве. Этот мед производится на горных пасеках, при этом, по словам самого Буланова, он видел своими глазами, каким образом и кто именно его делает. Поэтому мужчина даже не обращает внимание на медовую продукцию, которая предлагается в магазинах. Из-за того, что, как правило, на упаковках с медом нет состава, внутри золотистых баночек может быть добавлено все, что угодно.

«Экстракт лимона и имбиря. К таким добавкам я уже отношусь крайне настороженно. Потому что кто его знает, что нам могли туда добавить? Может, концентраты заказали с Китая за 30 копеек», - считает Буланов.

В каждый четвертый образец меда на рынке к 20% лакомства могут добавить обыкновенный сахар. При этом потребитель не сможет об этом узнать. Настоящий мед, говорит корреспондент, - это единственный продукт, который полностью усваивается человеческим организмом, и если вместо него употреблять сахар, то это может негативно сказаться на здоровье.

«В законодательстве РФ, как и в нормативных актах Евразийского экономического сообщества, отсутствуют документы, которые регламентируют термин мед», - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Пчелы каждый год дают разное качество меда, что зависит от множества факторов, таких как климат и регион. И в этой связи иметь собственную пасеку - крайне выгодно. В закон о пчеловодстве власти решили внести четкое определение меда.

«Мед - результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания», - сказано в дополнении к ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

По всему миру фермеры начали чаще использовать пестициды, чтобы дольше сохранить урожай, поэтому рост производства разбавленного меда - не случайность. Из-за отравления химическими веществами была зафиксирована массовая гибель пчел. Так, 200 семей по 100 тысяч пчел умерло в Красноярском крае, аналогичная ситуация с гибелью насекомых происходит в Башкирии и Свердловской области.

Недобросовестные пасечники фальсифицируют места пасек и подменяют дорогие сорта меда дешевыми. Это, как правило, обнаруживается в лабораториях по пыльцевым зернам. Такая же ситуация сложилась и с молочной продукцией. Защитить потребителей от подделок помогла специальная маркировка. Законодатели утверждают, что нововведение на медовом рынке поможет вывести из тени недобросовестных пасечников и повысить качество этого полезного лакомства.

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