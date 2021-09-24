Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета осенью

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала о некоторых продуктах, которые позволят укрепить иммунитет в сырую осеннюю погоду.

По словам специалиста, россиянам сейчас следует обратить внимание на мед: он не только вкусный, но еще и обладает множеством полезных для организма свойств.

«Надо запасаться медом. Причем желательно так, чтобы мед был разный - гречишный, липовый, цветочный, горный, разный. Это будет не только вкусно, но и полезно. Этим мы будем себя восстанавливать. Мед хранится совершенно спокойно. Четверть чайной ложки меда можно почти всем», - сказала врач.

Кроме того, Белоусова посоветовала потреблять такие ягоды, как облепиха, клюква и брусника. Из них можно сделать укрепляющие здоровье чай, морс или смузи.

Ранее ученые назвали лучшие «осенние» продукты для борьбы с бессонницей. Богатые витамином С яблоки и клюква, миндаль, в составе которого много магния, и сладкая кукуруза с высоким содержанием мелатонина помогут наладить сон осенью, считают американские исследователи.