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Пчел поставят на учет: в России вступил в силу новый закон о пчеловодстве

Иван Линдеманн
00:40 29.06.2021
Теперь органы госвласти и местного самоуправления обязаны предоставлять пчеловодам научно-технические разработки, помогать в создании кооперативов и благоприятной экологической обстановки в районе пасек.
Пчел поставят на учет: в России вступил в силу новый закон о пчеловодстве
© Фото: pixabay
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Во вторник, 29 июня, в России вступает в силу новый закон о пчеловодстве. В этом документе впервые закреплены правовые основы для развития пчеловодства и сохранения насекомых. Разработчики - заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Теперь по закону органы госвласти и местного самоуправления обязаны предоставлять пчеловодам научно-технические разработки, помогать в создании кооперативов и благоприятной экологической обстановки в районе пасек.

Инфраструктуру для разведения пчел и сбора меда разрешено размещать на землях сельхозназначения, лесных участках, в садах и огородах. Запрещено располагать пасеки в районах кладбищ, свалок, химических, токсичных и ядерных полигонов.

Кроме того, по новым правилам все пчелы будут состоять на учете. Правила содержания этих насекомых чуть позже определит Минсельхоз. На каждую пасеку будет составляться ветеринарно-санитарный паспорт.

Помимо этого, в документе отдельные главы посвящены профилактике и лечению болезней пчел, предотвращению их отравления.

«Задача документа – установить защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами, обеспечить отрасль господдержкой, а также убрать с рынка фальсификат. Принятый закон является важным документом для отрасли», - отметили в Российском союзе пчеловодов.

Закон обязывает аграриев оповещать население в радиусе семи километров от обрабатываемого поля о предстоящей обработке как минимум за три дня. Поводом для разработки документа стала массовая гибель пчел в десятках российских регионов в 2019 году.

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