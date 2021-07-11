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«Пчелиный апокалипсис, мор и даже геноцид»: к чему может привести вымирание пчел

Кира Карон
Диана Сирази
18:02 11.07.2021
Пчелы опыляют 85% всех существующих растений на земле, и вот какое будущее нас всех ждет: сначала исчезнет мед, потом наступит дефицит овощей, злаков и орехов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Пчелиный апокалипсис наступил. Пасечники по всей России наблюдают массовую гибель полосатых насекомых. Экологи бьют тревогу и напоминают, что если все так пойдет и дальше, то исчезнет не только мед, урожаи фруктов и овощей, то это приведет к продовольственной катастрофе и скачку цен.

Для ульяновских пчел настал совсем не медовый месяц, одних легко можно брать в охапку голыми руками, другие кружат в предсмертном танце. Виктор Павлов – пчеловод в третьем поколении, на родовой пасеке – больше 40 ульев. И все они полупустые.

Начало июля – начало медовой поры, но в этом году здоровая и активная пчела – редкость. Вот и в Башкортостане, одном из самых цветущих регионах России, где мед всегда течет рекой, пчелиный дефицит.

«Мы их прям совком выгребали, погибла больше половины, если рабочая пчела слишком много уменьшится, то некому будет кормить расплод», - рассказал пчеловод Урал Хабибуллин.

Пчелиный апокалипсис, мор и даже геноцид, как только не называют эту ситуацию пасечники. Обвиняют – фермеров. Якобы те борются с сорняками и паразитами с помощью дешевых пестицидов. На обработанные химикатами поля летит ничего не подозревающая пчела, пьет яд, а потом медленно погибает.

«В этом году обрабатывали двумя препаратами: химическим и биологическим. Один имеет опасность номер один, другой для пчел не опасен. Пчеловодов предупреждали под роспись», - сказал начальник отдела Управления лесничествами по Кугарчинскому лесничеству Республики Башкортостан Иван Гаврилов.

Может и предупреждали, говорят пчеловоды, но сами нарушили свои же  графики. С нашествием шелкопряда боролись и с земли, и с воздуха, на самолеты Ан-2 пасечники начали видео-охоту, все фиксируют на видео. 

Пчелы гибнут по всей России, проблема намного серьезней, чем кажется, и жалит в самое сердце защитников экосистемы – не будет пчел, погибнет природа, погибнет и человек. Пчелы опыляют 85% всех существующих растений на земле, и вот какое будущее нас всех ждет: сначала исчезнет мед, потом наступит дефицит овощей, злаков и орехов. Например, мы забудем про арбузы и виноград, а то, что останется - подорожает в десятки раз. На пчелиную сторону встают не только экологи, но и политики.

«У нас в стране было 10 миллионов пчелосемей, сейчас осталось около трех, продолжается их гибель. Если вы утром садитесь завтракать, должны помнить, что 80% продовольствия – это пчелы, без них наступит голод и массовое вымирание людей»,- подчеркнул руководитель КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов.

На защиту пчел встает закон. Каждого полосатого труженика поставят на учет, чтобы сохранить его жизнь. Разработаны правила разведения и защиты, теперь фермеры обязаны оповещать пасечников об обработке полей, а пасечники могут потребовать адресных сообщений. Поводом для документа стала массовая гибель насекомых. Два года назад практически без пчел остались 30 регионов, в этом году история повторяется. Закон о пчеловодстве вступил в силу, и сейчас пасечники надеются, что каждая пчела вернется с поля здоровой.

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