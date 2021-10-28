Армия Экипажи армейской авиации ЗВО уничтожили инфраструктуру и военную технику «противника» Кира Тило Экипажи армейской авиации ЗВО выполнили учебно-боевые задачи в свой профессиональный праздник. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В день армейской авиации летчики вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили учебные цели ракетным огнем в рамках учебно-тренировочных полетов. Экипажи многоцелевых Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28Н и Ми-24, совершив вылеты с аэродрома базирования, выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению объектов инфраструктуры, военной техники и живой силы условного противника на авиационном полигоне Ленинградской области. © Минобороны РФ В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые ракеты С-8, С-13, а также 23 и 30-миллиметровые автоматические авиационные пушки. Вооруженные силы РФ празднуют 28 октября День армейской авиации. В авиационных частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. Дата 28 октября 1948 года стала отправной точкой создания отечественной армейской авиации. Именно в этот день была сформирована первая авиационная армейская эскадрилья, местом дислокации которой стал подмосковный Серпухов. © Минобороны РФ Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе армейских операций и боевых действий. За многолетнюю историю армейской авиации экипажи вертолетов выполняли задачи в самых разных точках планеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика