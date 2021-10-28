Экипажи армейской авиации ЗВО уничтожили инфраструктуру и военную технику «противника»
Экипажи армейской авиации ЗВО выполнили учебно-боевые задачи в свой профессиональный праздник.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В день армейской авиации летчики вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили учебные цели ракетным огнем в рамках учебно-тренировочных полетов.
Экипажи многоцелевых Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28Н и Ми-24, совершив вылеты с аэродрома базирования, выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению объектов инфраструктуры, военной техники и живой силы условного противника на авиационном полигоне Ленинградской области.
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