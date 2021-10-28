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В России завершаются испытания новейшего ударного вертолета Ми-28НМ

Кира Тило
01:57 28.10.2021
Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник».
В России завершаются испытания новейшего ударного вертолета Ми-28НМ
© Фото: Минобороны РФ
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В России завершаются испытания ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил, полковник Игорь Романов. Он отметил, что работа по модернизации вертолета дополнительно повысит его боевые возможности. Новейший Ми-28НМ также принял участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Заканчиваются испытания вертолетов Ми-28НМ. Боевой вертолет Ми-28 хорошо себя зарекомендовал в войсках, прошел апробацию в Сирии, работа по модернизации дополнительно повысит его боевые возможности. Испытания проходят в установленные сроки. Также стоит отметить новый транспортный вертолет Ми-26Т2В, который специально разработан для ВВС. На нем повышена боевая живучесть, установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, реализован автоматизированный полет по маршруту, обеспечена возможность применения очков ночного видения и установлен модернизированный комплекс связи. Все это позволит расширить объем выполнения задач», - подчеркнул Романов.

Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет получил надвтулочную РЛС, двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора, ракету «Хризантема-В».

Вооруженные силы РФ празднуют сегодня, 28 октября, День армейской авиации. В авиационных частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы (Ка-52, Ми-28н, Ми-35, Ми-8 различных модификаций и другие) и решает не только боевые, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

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