Новейшие вертолеты и высокий класс: ВС РФ отмечают День армейской авиации

Сегодня в авиационных частях армейской авиации Воздушно-космических сил пройдут торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. В ходе мероприятий состоится присвоение имен собственных четырем вертолетам Ми-26 и вертолету Ми-8, базирующимся на аэродромах в Тверской, Челябинской, Псковской и Ростовской областях. В частности, будут присвоены имена Героев Российской Федерации генерал-майора Бориса Воробьева, полковника Федора Прокопенко, героев Советского Союза генерал-полковника Виталия Павлова, полковника Вячеслава Письменного, а также Героя Советского Союза, Героя России полковника Николая Майданова, внесших неоценимый вклад в развитие армейской авиации.
«В этом году по плану боевой подготовки был сделан акцент на совместную подготовку летчиков армейской авиации с десантно-штурмовым соединением ВДВ. Прошла апробацию бригада армейской авиации в новой организационно-штатной структуре, с которой проводились мероприятия по обеспечению десантно-штурмовых действий мобильных сил как днем, так и ночью», - заявил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.
Помимо этого, были развернуты компьютерные классы с процедурными тренажерами в двух бригадах армейской авиации Восточного и Южного военных округов и в двух вертолетных полках Центрального и Восточного военных округов. К концу года завершится монтаж учебно-тренажерного комплекса в вертолетном полку Западного военного округа.
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