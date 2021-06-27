Универсальность и безотказность: Ми-24 успешно поражают позиции врага в рамках учений под Калининградом

Вертолетчики Балтийского флота оставили условного противника без аэродрома - в ходе учений ударные «Крокодилы» Ми-24 выжгли позиции врага неуправляемыми ракетами.

Всего за несколько минут практически весь авиаполк поднимается в воздух. Парами и звеньями по четыре вертолета сразу уходят в назначенный квадрат. На задание летят с боевой загрузкой.

Звено майора Александра Залецкого стреляет по мишени - наземная площадная цель, скопление техники противника. Снижаясь до сверхмалой высоты ударные Ми-24 разворачиваются в боевой порядок по фронту, чтобы одновременно перейти в атаку.

«Мы находимся над полигоном, высота сто метров. Вертолеты выходят на боевой курс и готовятся открыть огонь»‎, - передает корреспондент «Звезды»‎ Максим Румянцев с места событий.

Первыми с дистанции два километра в цель уходят неуправляемые авиационные ракеты С-8. Завершают поражение огнем авиационных пушек уже с минимального расстояния чуть больше километра, не оставляя противнику никаких шансов.

«Прицел КПС 53 включается, выставляется здесь подвижная марка, управляешь прицелом наводишь на цель, выполняешь огонь»‎, - отметил летчик-оператор Ми-24 Дмитрий Сафронов.

В летном тактическом учении вертолетного полка Балтийского флота задействован весь летный и инженерно-технический состав. После приземления — дозаправка, пополнение боезапаса и снова в воздух.

«Боекомплект вертолета — до 400 снарядов калибром 23 мм, сюда загружаются неуправляемые авиационные ракеты — 20 штук в каждом блоке. Свободные подвесы можно использовать для управляемых ракет и авиабомб», - передает корреспондент «Звезды»‎.

За такую универсальность и безотказность летчики любят и ценят Ми-24. Под любую задачу всегда подбирается максимально эффективная боевая нагрузка.

«Отличная техника, проверена временем, очень надежная — мне очень нравится!», - передает командир авиационного звена Александр Залецкий.

Кроме ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 в летном учении задействованы также вертолеты палубной авиации Ка-27.

Отработка поисково-спасательных задач, перевозки грузов, поиска подводной лодки противника в море и огневой поддержки действий подразделений на берегу будет продолжаться в течении нескольких дней не только в дневное но и ночное время.