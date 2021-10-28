В Подмосковье будет развернут госпиталь Минобороны для борьбы с COVID-19
Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с COVID-19.
Так, по обращению главы Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь. Для него уже выделены врачебно-сестринские бригады, которые подготовлены для оказания помощи больным COVID-19.
Ранее сообщалось, что Минобороны России отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с новой коронавирусной инфекцией.
Противостоят заразе военные медики и в Туле - там задействовано 65 специалистов Западного военного округа.
Кроме этого, Минобороны передало медучреждениям страны более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.