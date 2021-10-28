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В Подмосковье будет развернут госпиталь Минобороны для борьбы с COVID-19

Тимур Шерзад
13:35 28.10.2021
Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье будет развернут госпиталь Минобороны для борьбы с COVID-19
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с COVID-19.

Так, по обращению главы Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь. Для него уже выделены врачебно-сестринские бригады, которые подготовлены для оказания помощи больным COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с новой коронавирусной инфекцией. 

Противостоят заразе военные медики и в Туле - там задействовано 65 специалистов Западного военного округа. 

Кроме этого, Минобороны передало медучреждениям страны более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.

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