В Подмосковье будет развернут госпиталь Минобороны для борьбы с COVID-19

Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с COVID-19.

Так, по обращению главы Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь. Для него уже выделены врачебно-сестринские бригады, которые подготовлены для оказания помощи больным COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с новой коронавирусной инфекцией.

Противостоят заразе военные медики и в Туле - там задействовано 65 специалистов Западного военного округа.

Кроме этого, Минобороны передало медучреждениям страны более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.