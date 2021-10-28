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Минобороны РФ отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с COVID-19

Андрей Аркадьев
11:57 28.10.2021
В составе врачебно-сестринских бригад военные медики с большим опытом в лечении COVID-19: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.
Минобороны РФ отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с COVID-19
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ направит в Хакасию военных медиков для помощи региону в борьбе с распространением COVID-19, сообщает военное ведомство.

«По поручению президента Российской Федерации министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральному военному округу оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Врачебные бригады военных медиков ЦВО из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы. Медицинских специалистов перебросят в Республику самолетами военно-транспортной авиации.

В составе врачебно-сестринских бригад военные медики с большим опытом в лечении COVID-19: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о том, что в регионе с 27 октября будут введены ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Будет приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители такси смогут работать только при наличии сертификата о вакцинации.

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