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Путин заявил, что Минобороны поможет больницам поставками кислорода в войне с COVID-19

Тимур Шерзад
15:04 20.10.2021
Президент заявил, что министру обороны Сергею Шойгу уже даны соответствующие поручения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MIT Russia, Globallookpress
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Владимир Путин заявил, что Министерство обороны России поможет больницам поставками кислорода, чтобы обуздать новую волну пандемии COVID-19. 

«Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме мониторить ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет. Договоренность такая есть, я соответствующие поручения министру дал», - отметил Путин. 

Стоит отметить, что Минобороны не привыкать помогать гражданским лечебным учреждениям высококачественным кислородом, который имеется у ведомства для, например, обслуживания авиатехники. В августе военные ЮВО доставили четыре тонны кислорода в больницу Владикавказа.

Также Путин в целях борьбы с заболеваемостью COVID-19 объявил по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

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