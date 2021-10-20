Путин заявил, что Минобороны поможет больницам поставками кислорода в войне с COVID-19

Владимир Путин заявил, что Министерство обороны России поможет больницам поставками кислорода, чтобы обуздать новую волну пандемии COVID-19.

«Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме мониторить ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет. Договоренность такая есть, я соответствующие поручения министру дал», - отметил Путин.

Стоит отметить, что Минобороны не привыкать помогать гражданским лечебным учреждениям высококачественным кислородом, который имеется у ведомства для, например, обслуживания авиатехники. В августе военные ЮВО доставили четыре тонны кислорода в больницу Владикавказа.

Также Путин в целях борьбы с заболеваемостью COVID-19 объявил по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.