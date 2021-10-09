Борьба продолжается: порядка 100 пациентов с COVID-19 приняли военные медики в Туле

Почти 100 пациентов с коронавирусом приняли военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа в первую неделю работу в Туле. Специалисты трудятся на базе Щекинской городской больницы.

Военные медики работают с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы работают 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения, а также врачи-инфекционисты и реаниматологи. В распоряжении военных медиков - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий. Прием больных ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.