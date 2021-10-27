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Рискуя безопасностью: почему в России растет число взрывов газа в квартирах

Станислав Иващенко
Елизавета Потейчук
20:33 27.10.2021
Граждане России пытаются экономить на установке газового оборудования, пока в стране в пятый раз за начавшуюся неделю происходит взрыв газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России за текущую неделю происходит уже пятый взрыв газа. В подмосковном Красногорске газовый хлопок разрушил кухню и выбил оконные рамы в квартире дома. По данным МЧС, никто не пострадал. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко выяснил, с чем связана серия ЧП в стране.

В квартире в Набережных Челнах произошел взрыв газа, в результате которого разрушились два верхних перекрытия, а куски стен отбросило на остановку. Погибла девушка, еще три человека пострадали под руинами. В квартире, где произошел взрыв, проживал пенсионер, которого еще в 2010 году отключили от газоснабжения. Чтобы не замерзнуть, мужчина принял решение подключиться к газовой трубе самовольно. По данным экстренных служб, количество пожаров возрастает на 30% с наступлением холодов, а количество погибших - на 20%.

Повод для возобновления рейдов газовых служб теперь, безусловно, есть. Однако люди не всегда открывают двери. Они не хотят платить за бюрократические процедуры и опасаются мошенников. Например, в Саратове задержали банду, которая заставляла пенсионеров покупать у них газоанализаторы.

«Газовые службы сами себя дискредитировали, потому что позволяли работать мошенникам, а те продавали газоанализаторы не за 1000 рублей, а за 10 тысяч рублей. Сейчас настоящие газовики в квартиры попасть не могут, потому что их посылают и говорят, что вы мошенники», - рассказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Взрыв газа прогремел и в подмосковном Видном. Волна разрушила стену старого дома. В разрушенной квартире, к счастью, ни один из проживающих членов семьи не пострадал.

В этом году задолженность граждан за электроэнергию выросла с 66 до 75 миллиардов рублей. Собственники предпочитают отогреваться кухонными плитами, если у них отключают электричество за неуплату.

В городе Балтийске Калининградской области, где газ взорвался в доме во вторник, жители пожаловались на едкий запах газа, причем коммунальщиков никто не предупредил об этом. Разрушения прошли через две несущие стены. На данный момент пострадавших размещают в гостиницах.

В нашей стране нет специальных служб, которые контролировали бы газовое оборудование внутри квартир. Уже два года законопроект с таким предложением лежит в Госдуме. Эксперты допускают, что с введением контроля газораспределительных компаний стоимость обслуживания будет включена в тариф за электроэнергию.

Пользуясь свободой действий, жители устанавливают газовые приборы, изготовленные кустарным способом. Многие готовы рисковать своей и чужой безопасностью ради экономии.

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