В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
Взрывной волной выбило окна сразу на нескольких этажах и в доме напротив.
© Видео: ТИПИЧНЫЙ БАЛТИЙСК, Кристина Еничевская, VK © Фото: Типичный Балтийск, Рамуня Михеева, VK
В Балтийске в Калининградской области произошел взрыв газа в многоквартирной пятиэтажке. Происшествие случилось на улице Ушакова.
По опубликованным в Сети видео становится ясно, что взрыв произошел на первом этаже дома. При этом взрывной волной выбило окна сразу на нескольких этажах и даже в доме напротив.
На кадрах, снятых в первые минуты после взрыва, видно, как с полыхающего балкона второго этажа вниз передают детей. По предварительной информации, на месте работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших и возможных жертвах инцидента уточняется.