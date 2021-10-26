В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме

В Балтийске в Калининградской области произошел взрыв газа в многоквартирной пятиэтажке. Происшествие случилось на улице Ушакова.

По опубликованным в Сети видео становится ясно, что взрыв произошел на первом этаже дома. При этом взрывной волной выбило окна сразу на нескольких этажах и даже в доме напротив.

На кадрах, снятых в первые минуты после взрыва, видно, как с полыхающего балкона второго этажа вниз передают детей. По предварительной информации, на месте работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших и возможных жертвах инцидента уточняется.