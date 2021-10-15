Отопление в кредит: жители Башкирии переплачивают по счетам из-за аномальной жары в квартирах

В квартирах Башкирии стоит аномальная жара. Тепловики начали отапливать жилые дома республики с сентября. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко выяснил, как уфимцы справляются с избытком тепла в квартирах.

Жители столицы Башкортостана ужаснулись от счетов, выставленных тепловиками. Люди начали буквально штурмовать офис энергетической программы. Среди большинства недовольных - пенсионеры. Жалобы горожан дошли до местных чиновников.

В Правительстве республики приняли решение изменить схему начисления. Теперь за отопление жители платят не круглый год, а восемь месяцев. При этом в независимости от температуры на улице в счетах с сентября по апрель будет выставлена одна и та же сумма.

«Это не противоречит закону. А вот то, что они перетапливают, - это проблема, должна быть возможность у жителей регулировать, сколько тепла они хотят потреблять», - заявил руководитель отдела разрешения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

Борьба за снижение температуры в батареях с тепловыми компаниями практически невозможна, так как эксперты сообщают, что в большинстве российских регионов поставщики тепла являются монополистами. Регулировать тарифы и оказывать давление на такие компании имеют право только местные власти, говорит корреспондент.

«Сбытовые компании заинтересованы продавать тепло, от этого зависит их прибыль, их бонусы, яхты, катера и так далее. Они занимаются тем, что делают перетоп, дают больше энергии, чем нужно. И бороться с этим сложно. Это монополисты, у них большая поддержка. Способ избежать подобного, когда ты переплачиваешь за тепло, которое тебе не нужно - перейти на самоуправление. То есть самостоятельно управлять домом и определять по домовым приборам учета тот объем энергии, который нужен», - объяснил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Более того, коммунальщики уверяют, что выставляют счета за тепло согласно нормативам. А в эфире местного телеканала БСТ они и вовсе обвинили самих жителей в выросших тарифах.

Чтобы хоть немного сбавить температуру от переизбытка тепла в квартирах, советуют установить в доме индивидуальный тепловой пункт. Несмотря на дороговизну аппарата, сумма за него окупится через год. Аномальная температура заметно снизится, а начисления жители смогут контролировать через управляющую компанию.

На домовых собраниях эксперты в сфере ЖКХ советуют гражданам просить управляющие организации устанавливать в домах приборы погодного регулирования. Эти системы как раз пригодятся в переходные периоды, например, теплой осенью. Прибор не позволит лишнему теплу забраться в квартиру.