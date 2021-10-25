Опубликовано видео с места взрыва жилого дома в Набережных Челнах
Очевидцы публикуют видеозаписи с места взрыва жилого дома в Набережных Челнах. На кадрах запечатлены разрушенные перекрытия подъезда, лежащие на земле обломки (кирпичи, рамы, части мебели), а также подразделения экстренных служб.
По предварительной информации, инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома по адресу улица Татарстан, 25/18.
«Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома», - сообщили в пресс-службе ведомстве.
В месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. В МЧС добавили, что в результате взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.
Спасатели эвакуировали 32 человека, спасли и передали медикам четверых пострадавших. Сообщается, что одного из раненых извлекли из-под завалов, он в тяжелом состоянии.