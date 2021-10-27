Обстрелы, захват села и бомбардировка БЛА: как Украина устроила эскалацию на Донбассе

В Донбассе конфликт, по сути, перешел в новую стадию. Генштаб ВСУ заявил о первом боевом применении турецкого беспилотника Bayraktar и подкрепил сообщение кадрами удара по позициям самопровозглашенных республик с отчетом об уничтожении гаубицы Д-30.

Судя по видео из соцсетей, первый залп беспилотника Bayraktar оказался не так страшен. Весь расчет гаубицы, по которой он бил, остался жив, хотя эксперты отмечают высокую эффективность беспилотников турецкого производства. Они малоуязвимы с земли, а в воздухе могут находиться постоянно, нанося при этом точные удары.

«Вот действие на большой высоте, это примерно восемь километров, означает, что средствами ПЗРК его достать нельзя, потому что они работают примерно от трех до пяти километров. Это уже серьезно. Нужно применять более серьезные ПВО. У него хорошие средства наблюдения, средства разведки», - рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Кадры удара нового дрона Bayraktar, атакующего позиции Народной милиции в районе поселка Гранитное, опубликовало Министерство обороны Украины, таким образом фактически признав нарушение Минских соглашений. Согласно им, полеты беспилотников и боевой авиации запрещены на линии разграничения.

Инцидент уже назвали бомбой замедленного действия, а министр иностранных дел России Сергей Лавров прежде всего призвал «задуматься всех тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим и потакает капризным требованиям Украины, о том, что ее необходимо принять в НАТО».

В ДНР назвали атаку беспилотниками силовиков «целенаправленной террористической кампанией». При этом украинские силовики атаковали нефтебазу в Донецке при помощи другого беспилотника. Взрыва не произошло. Жертв и масштабных последствий удалось избежать, но это прежде всего атака на гражданское население, и нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны Киева становится все больше.

По селу Яковлевка украинские силовики выпустили 12 мин 120-миллиметрового калибра. Жилой дом и хозяйственные постройки разрушены. Украинские силовики захватили село Старомарьевка. Накануне ВСУ повредили газопровод шахты в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ тысячи людей остались без света в Горловке, а без тепла остались 67 жилых домов, снарядами разрушены котельные, пожарная часть.

В Следственном комитете России напомнили, что среди жителей села есть российские граждане. В ведомстве показали фотографии нескольких украинских военных, причастных к многочисленным трагедиям мирного населения в Донбассе. Всего с начала вооруженного конфликта возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в основном по фактам многочисленных обстрелов жилых домов.