Генштаб ВС Украины заявил о применении дрона Bayraktar в Донбассе

Генеральный штаб ВС Украины объявил о первом в истории применении ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. Согласно сообщению генштаба, с его помощью пушка противника была уничтожена управляемой бомбой.

Уточняется, что атака была проведена в соответствии с приказом главнокомандующего вооруженными силами страны генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Соответствующую информацию обнародовали в аккаунте пресс-центра Генштаба в Facebook.

По данным украинского генштаба, беспилотник в процессе использования якобы не пересек линии столкновения. Кроме того, по заявлению командования украинских военных, применение беспилотного летательного аппарата будто бы стало ответом на обстрел позиций ВСУ, якобы повлекший смерть одного из военнослужащих.

Ранее о случившемся писали украинские СМИ. Кадры, на которых, как сообщается, был запечатлен запуск БпЛА, также были опубликованы в посте генштаба в социальных сетях. На продемонстрированной видео можно увидеть момент некоего ракетного удара.