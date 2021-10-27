В ДНР не подтвердили применение Украиной беспилотника в Донбассе
В самопровозглашенной республике проверяют информацию о применении Киевом турецкого беспилотника.
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
Министерство иностранных дел ДНР не подтвердило применение Украиной ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. На данный момент власти самопровозглашенной республики проверяют информацию и применении летательного аппарата.
«На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет», - сообщили в МИД ДНР.
Полеты БПЛА в небе над Донбассом запрещены всем, кроме миссии ОБСЕ. При этом на кадрах, опубликованных ВСУ, указаны координаты территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике. В Кремле считают, что применение ударного беспилотника может привести к дестабилизации ситуации.