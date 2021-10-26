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Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами Донбасса

Валентина Пескова
21:54 26.10.2021
В ведомстве отметили, что ВСУ много раз проводили обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122-мм.
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами Донбасса
© Фото: ТРК "Звезда"
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами населенных пунктов Донбасса украинскими военнослужащими и дать правовую оценку действиям командования ВС Украины и военных в отношении граждан РФ.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 26 октября ряд СМИ сообщил о том, что ВСУ производили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района. Огонь велся предположительно из орудий калибра 122-мм.

«В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии», - заявила представитель СК РФ.

Отмечается, что украинскими силовиками был также захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане России. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах жителей и их задержания.

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