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Песков назвал «последней мерой» закрытие границ регионов РФ из-за COVID-19

Алексей Курильченко
12:32 27.10.2021
Кремль не приветствует эту идею и не планирует вводить данное ограничение.
Песков назвал «последней мерой» закрытие границ регионов РФ из-за COVID-19
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Кремль не приветствует идею о закрытии границ между регионами России из-за пандемии коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это последняя мера и вводить ее пока не планируется.

«Закрытие границ, границ регионов, - это то, что является абсолютно последней мерой, это то, что не приветствуется. Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки, путешествия. Но с другой стороны, это не запрещено, запретов не вводилось и вводиться не планируется», - сказал Песков журналистам.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Причина - распространение коронавируса. Впоследствии ряд регионов также объявили о данном ограничении. В шести регионах с наиболее тяжелой ситуацией выходная неделя началась с 25-го числа.

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