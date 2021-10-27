Песков назвал «последней мерой» закрытие границ регионов РФ из-за COVID-19

Кремль не приветствует идею о закрытии границ между регионами России из-за пандемии коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это последняя мера и вводить ее пока не планируется.

«Закрытие границ, границ регионов, - это то, что является абсолютно последней мерой, это то, что не приветствуется. Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки, путешествия. Но с другой стороны, это не запрещено, запретов не вводилось и вводиться не планируется», - сказал Песков журналистам.