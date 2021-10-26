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В Хакасии введут ограничения на работу с 27 октября по 7 ноября

Алексей Курильченко
17:41 26.10.2021
В регионе приостановят работу общественного транспорта, общепита и сферы услуг.
В Хакасии введут ограничения на работу с 27 октября по 7 ноября
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о том, что в регионе с 27 октября на неделю будут введены ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На этот период будет приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. При этом водители такси смогут работать только при наличии сертификата о вакцинации. Также будет ограничена работа других сфер.

«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Организациям общественного питания будет разрешено работать только навынос», - написал Коновалов на своей странице в сети «ВКонтакте».

В этот период все учебные учреждения будут отправлены на каникулы. Жителям региона рекомендуется не покидать место проживания с 22.00 до 6.00. Пенсионеры должны будут соблюдать режим самоизоляции.

«Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19», - отметил глава региона.

Ранее в Москве и области ввели нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта неделя не является локдауном, и посоветовала жителям региона провести это время с родными.

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