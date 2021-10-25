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В шести регионах России начинаются нерабочие дни

Кира Тило
01:32 25.10.2021
В Пермском кране, Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской и Курской областях начались нерабочие дни по решению местных властей. 
В шести регионах России начинаются нерабочие дни
© Фото: Ina Fassbender, dpa
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С 25 октября в шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, они продлятся до 7 ноября включительно. Такое решение приняли местные власти. 

В Самарской области временно прекращают свою работу все организации, кроме тех, которые указаны в постановлении губернатора. Среди них больницы, аптеки и МФЦ. Посещение рынков и торговых центров, а также культурно-досуговых центров возможно только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном COVID-19. 

Власти Нижегородской области сообщили о приостановке организаций и проведении массовых мероприятий. Организации для занятия спортом и музеи будут открыты, но вход разрешен только при наличии QR-кода или мультипасса (антиковидный бейдж - прим. ред.). Также QR-коды вводятся в регионе с 8 ноября - для посещения культурно-досуговых и спортивных центров.

В Новгородской области будут работать все предприятия непрерывного цикла. Остальные могут работать при условии допуска на работу - с QR-кодом о вакцинации или перенесенном COVID-19. Такие же требования действуют в заведениях общепита, а заполняемость театров и кинотеатров должна быть не более 50%. При этом приостанавливается работа спортивных центров и ТРЦ.

В Пермском крае вводятся QR-коды для посещения ТЦ, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых людей. При этом не исключено введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Власти Воронежской области приостанавливают работу объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых, салонов связи и магазинов с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи. Все массовые мероприятия запрещены, также временно не работают культурно-досуговые центры, передает РИА Новости.

В Курской области для граждан старше 65 без вакцинации вводится самоизоляция. Также прекращают работу все организации, кроме тех, которые указаны в постановлении местных властей. Спортивные матчи будут проходить без зрителей, а кафе и рестораны будут работать при условии вакцинации сотрудников и наличии QR-кодов у посетителей.

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что в ближайшие дни город «достигнет исторических пиков» заболеваемости ковидом.

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