В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за коронавируса

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Причина - распространение коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, ситуация в столице продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни город, отметил Собянин, достигнет исторических пиков заболеваемости ковидом.

«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», - написал мэр.

Уточняется, что с 28 октября по 7 ноября не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа. Исключение - продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Кроме того, в ресторанах и кафе еду можно заказывать на вынос или пользоваться доставкой. Работа корпоративных предприятий общественного питания не ограничивается.

В указанный период перестанут отказывать госуслуги в центрах «Мои документы». Исключение - срочная регистрация актов гражданского состояния. Предоставление услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

В детских садах и школах с 28 октября по 7 ноября будут каникулы. Спортивные школы и организации допобразования приостановят работу.

«Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме», - уточнил мэр.

Плановую медпомощь будут оказывать в полном объеме. Продолжат работу театры и музеи. Но посещать их можно при условии заполняемости помещений не более 50%, QR-кодах и в защитных масках.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснется тех, кто вакцинировался или переболел в течение последних шесть месяцев.

Ранее Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент заявил, что при необходимости эти дни можно будет продлить после 7 ноября. Также, по его словам, главы регионов, если это нужно, имеют право установить нерабочие дни и раньше.