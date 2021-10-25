В МВД подтвердили исчезновение Светличной

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили информацию о пропаже актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщили в понедельник.

«24 октября в ОМВД России по району Богородское города Москвы от жителя Москвы поступило сообщение о том, что с 21.10.2021 не выходит на связь его мать 1940 года рождения, ее местонахождение неизвестно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей», - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее подруга актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала «Звезде», что артистка и раньше «пропадала без вести». Она считает, что это происходит в силу возраста актрисы.

Напомним, что Светлана Светличная пропала без вести. По словам ее сына, артистки не было дома с 20 октября. Ситуация осложняется тем, что Светличная страдает деменцией. Актер Иван Николаев рассказал, что родственники актрисы подали заявление в полицию.