Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал абсурдом закупку Молдавией польского газа

Алексей Курильченко
11:25 26.10.2021
Закупленный у Польши объем газа настолько мал, что не сможет даже создать давление в молдавском газопроводе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Закупка Молдавией польского газа является лишь стратегическим ходом в преддверии переговоров о длительной поставке газа российской компанией «Газпром». Как рассказал «Звезде» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, объем купленного у Польши газа ничтожно мал.

«Контракт "Газпрома" и Молдавии закончился 30 сентября, и стороны активно ведут переговоры. Уже заключен месячный контракт в октябре - он существенно выше по ценам, так как привязан к спотовому рынку Европы. Естественно, Молдавия пытается выторговать новый долгосрочный контракт у "Газпрома" и укрепить свои переговорные позиции. И закупки у других стран - Украины, Польши, Венгрии - это подготовка к новым встречам с "Газпромом". Нынешняя закупка у польской компании - это абсурдная история, так как был куплен один миллион кубов», - рассказал эксперт.

По словам Юшкова, в год Молдавия потребляет три миллиарда кубических метров газа. Таким образом, закупленный у Польши объем топлива не сможет даже создать давление и «прокачать» газовую систему Молдавии.

«Это довольно неуклюжая попытка Молдавии повлиять на свои переговорные позиции, повлиять на "Газпром" и выбить у него дополнительную скидку. Но предложение "Газпрома" и так довольно выгодное, поэтому в конечном итоге, думаю, что долгосрочный договор будет подписан на условиях "Газпрома", так как они приемлемы для всех сторон», - заключил эксперт.

После безрезультатных переговоров с РФ о поставке газа Молдавия приняла решение сделать пробную закупку топлива у Польши. Данный случай станет первой в истории государства покупкой топлива у альтернативных источников. При этом в «Газпроме» допустили возможность прекращения снабжения Молдавии - с учетом просрочки платежей долг составляет 709 миллионов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:19 В стране и мире
Видео
Светличная до исчезновения вступила в конфликт с родственниками
09:54 В стране и мире
В полиции раскрыли обстоятельства убийства россиянина в пригороде Оксфорда
08:04 В стране и мире
Иркутский Минздрав объяснили слова врача, посоветовавшего непривитым умирать дома
06:07 В стране и мире
Видео
Корреспондент рассказал о происходящем на месте пожара на рынке Владивостока
05:01 Армия
Видео
Совместные патрули: как военные ВС РФ и Турции контролируют обстановку у сирийского Телль-Рифъата
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.