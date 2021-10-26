Эксперт назвал абсурдом закупку Молдавией польского газа

Закупка Молдавией польского газа является лишь стратегическим ходом в преддверии переговоров о длительной поставке газа российской компанией «Газпром». Как рассказал «Звезде» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, объем купленного у Польши газа ничтожно мал.

«Контракт "Газпрома" и Молдавии закончился 30 сентября, и стороны активно ведут переговоры. Уже заключен месячный контракт в октябре - он существенно выше по ценам, так как привязан к спотовому рынку Европы. Естественно, Молдавия пытается выторговать новый долгосрочный контракт у "Газпрома" и укрепить свои переговорные позиции. И закупки у других стран - Украины, Польши, Венгрии - это подготовка к новым встречам с "Газпромом". Нынешняя закупка у польской компании - это абсурдная история, так как был куплен один миллион кубов», - рассказал эксперт.

По словам Юшкова, в год Молдавия потребляет три миллиарда кубических метров газа. Таким образом, закупленный у Польши объем топлива не сможет даже создать давление и «прокачать» газовую систему Молдавии.

«Это довольно неуклюжая попытка Молдавии повлиять на свои переговорные позиции, повлиять на "Газпром" и выбить у него дополнительную скидку. Но предложение "Газпрома" и так довольно выгодное, поэтому в конечном итоге, думаю, что долгосрочный договор будет подписан на условиях "Газпрома", так как они приемлемы для всех сторон», - заключил эксперт.

После безрезультатных переговоров с РФ о поставке газа Молдавия приняла решение сделать пробную закупку топлива у Польши. Данный случай станет первой в истории государства покупкой топлива у альтернативных источников. При этом в «Газпроме» допустили возможность прекращения снабжения Молдавии - с учетом просрочки платежей долг составляет 709 миллионов долларов.